Князь Монако: «Не думаю, что Мбаппе уйдет из команды»

Правящий князь Монако Альбер II тоже интересуется футболом. Он считает, что нападающий Килиан Мбаппе останется в составе монегасков:

«Я не думаю, что он уйдет из „Монако“. Сейчас много разговоров слышно... Все это наталкивает меня на мысль, что он останется в клубе в следующем сезоне. Речь шла о возможном увеличении зарплаты. Думаю, что Килиан и его отец понимают, что не в его интересах пока переходить в огромный клуб, где его игровое время будет под вопросом. Пускай даже Зидан и утверждал, что Мбаппе получит достаточно много игрового времени в „Реале“.

ПСЖ? Туда он не перейдет. Это мое мнение, и, думаю, оно совпадает с мнением Вадима Васильева».

Ранее о своем желании остаться сообщил и сам игрок.