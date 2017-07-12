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Князь Монако: «Не думаю, что Мбаппе уйдет из команды»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: мнение, Монако, Мбаппе Килиан
Сегодня, 14:15 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Роман Мельник

Правящий князь Монако Альбер II тоже интересуется футболом. Он считает, что нападающий Килиан Мбаппе останется в составе монегасков:

«Я не думаю, что он уйдет из „Монако“. Сейчас много разговоров слышно... Все это наталкивает меня на мысль, что он останется в клубе в следующем сезоне. Речь шла о возможном увеличении зарплаты. Думаю, что Килиан и его отец понимают, что не в его интересах пока переходить в огромный клуб, где его игровое время будет под вопросом. Пускай даже Зидан и утверждал, что Мбаппе получит достаточно много игрового времени в „Реале“. 

ПСЖ? Туда он не перейдет. Это мое мнение, и, думаю, оно совпадает с мнением Вадима Васильева».

Ранее о своем желании остаться сообщил и сам игрок.

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