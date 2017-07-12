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Гризманн удивил болельщиков своей новой прической

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Атлетико М, Гризманн Антуан
Вчера, 23:43 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Атлетико» начал предсезонную подготовку в Лос-Анджелесе. Вместе с остальной командой накануне утром занимался и нападающий Антуан Гризманн, который удивил болельщиков и журналистов своей новой прической. Футболист сменил имидж вскоре после своей свадьбы.

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