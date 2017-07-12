Гризманн удивил болельщиков своей новой прической

«Атлетико» начал предсезонную подготовку в Лос-Анджелесе. Вместе с остальной командой накануне утром занимался и нападающий Антуан Гризманн, который удивил болельщиков и журналистов своей новой прической. Футболист сменил имидж вскоре после своей свадьбы.

Griezmann sorprende con su 'look' de pretemporada. Un peinado de lo más peculiar... https://t.co/YNW9HVzhpt pic.twitter.com/tjUOT9tqH2 — AS (@diarioas) 12 июля 2017 г.