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Гризманн удивил болельщиков своей новой прической
Вчера, 23:43 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Атлетико» начал предсезонную подготовку в Лос-Анджелесе. Вместе с остальной командой накануне утром занимался и нападающий Антуан Гризманн, который удивил болельщиков и журналистов своей новой прической. Футболист сменил имидж вскоре после своей свадьбы.
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Хочет обратить на себя внимание что ли. Вечно в неудачниках ходит, что со сборной, что с Атлетико, вот и пытается ерундой страдать. Нормально выглядел. Потерял уважение, честно .
Женился то на ком? на бабе или мужике? У них же теперь выбирать можно в Европе.
Что женитьба с людьми делает))))