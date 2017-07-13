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«Лестер» представил гостевую форму на новый сезон

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Лестер Сити
Сегодня, 00:13 | Источник: ФК "Лестер" | Фото: ФК "Лестер" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Лестер» представил гостевую форму на новый сезон. Экипировка выполнена в черном цвете с золотистыми вставками. Форму разработала компания Puma. Отмечается, что уже с 13 июля фанаты клуба смогут приобрести комплект в любом официальном фан-магазине «Лестера» или на сайте команды.

Ранее резервную форму представил «Арсенал».

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