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«Лестер» представил гостевую форму на новый сезон
Сегодня, 00:13 | Источник: ФК "Лестер" | Фото: ФК "Лестер" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Лестер» представил гостевую форму на новый сезон. Экипировка выполнена в черном цвете с золотистыми вставками. Форму разработала компания Puma. Отмечается, что уже с 13 июля фанаты клуба смогут приобрести комплект в любом официальном фан-магазине «Лестера» или на сайте команды.
Ранее резервную форму представил «Арсенал».
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