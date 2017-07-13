«Лестер» представил гостевую форму на новый сезон. Экипировка выполнена в черном цвете с золотистыми вставками. Форму разработала компания Puma. Отмечается, что уже с 13 июля фанаты клуба смогут приобрести комплект в любом официальном фан-магазине «Лестера» или на сайте команды.

Here it is! Our new @pumafootball away kit for the 2017/18 season… pic.twitter.com/KD12bAPZrH — Leicester City (@LCFC) 12 июля 2017 г.

Ранее резервную форму представил «Арсенал».