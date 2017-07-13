«Реал» провел первую тренировку в Лос-Анджелесе

Футболисты «Реала» в среду, 12 июля, провели первую тренировку после возвращения из отпуска. Футболисты на данный момент ведут предсезонную подготовку в США, куда «Реал» отправился без Криштиану Роналду и Серхио Рамоса.

Напомним, что в рамках североамериканского турне «Королевский клуб» проведет товарищеские матчи против «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной МЛС.