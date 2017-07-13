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«Реал» провел первую тренировку в Лос-Анджелесе
Сегодня, 00:23 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Максим Коджеспиров
Футболисты «Реала» в среду, 12 июля, провели первую тренировку после возвращения из отпуска. Футболисты на данный момент ведут предсезонную подготовку в США, куда «Реал» отправился без Криштиану Роналду и Серхио Рамоса.
Напомним, что в рамках североамериканского турне «Королевский клуб» проведет товарищеские матчи против «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной МЛС.
📸⚽️🌎 #RMTour
Primera sesión del día ✅#HalaMadrid pic.twitter.com/NVbfJ3Nh1H
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 12 июля 2017 г.
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