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«Реал» провел первую тренировку в Лос-Анджелесе

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал
Сегодня, 00:23 | Источник: Твиттер ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Максим Коджеспиров

Футболисты «Реала» в среду, 12 июля, провели первую тренировку после возвращения из отпуска. Футболисты на данный момент ведут предсезонную подготовку в США, куда «Реал» отправился без Криштиану Роналду и Серхио Рамоса.

Напомним, что в рамках североамериканского турне «Королевский клуб» проведет товарищеские матчи против «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной МЛС.

 

 

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