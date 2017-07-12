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Власов подписал контракт с питерским «Динамо»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Заграница: трансферы, Динамо СПб, Власов Олег
Сегодня, 19:00 | Источник: ФК "Динамо" Спб | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник Олег Власов стал игроком питерского «Динамо». Условия контракта не разглашаются. 32-летний полузащитник будет выступать в питерском «Динамо» под 84-м номером.

В минувшем сезоне Власов играл за тульский «Арсенал».

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