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Власов подписал контракт с питерским «Динамо»
Сегодня, 19:00 | Источник: ФК "Динамо" Спб | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник Олег Власов стал игроком питерского «Динамо». Условия контракта не разглашаются. 32-летний полузащитник будет выступать в питерском «Динамо» под 84-м номером.
В минувшем сезоне Власов играл за тульский «Арсенал».
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