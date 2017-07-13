Иньеста: «Вальверде — правильный человек для „Барселоны“»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что новый главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде прекрасно подойдет клубу:

«Наш клуб всегда работает только с лучшими, поэтому Вальверде — правильный человек, он сможет вести „Барселону“ вперед. Теперь всё зависит от игроков, мы должны проявлять на поле то, что он от нас потребует.

Безусловно, Эрнесто хороший мотиватор, а у нас в каждом сезоне новые желания и цели. Мы стремимся выигрывать все турниры, где участвуем».

Ранее своим мнением о новом наставнике поделился нападающий каталонцев Лионель Месси.