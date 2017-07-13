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Иньеста: «Вальверде — правильный человек для „Барселоны“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Иньеста Андрес, Вальверде Эрнесто
Сегодня, 12:58 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что новый главный тренер «блаугранас» Эрнесто Вальверде прекрасно подойдет клубу:
«Наш клуб всегда работает только с лучшими, поэтому Вальверде — правильный человек, он сможет вести „Барселону“ вперед. Теперь всё зависит от игроков, мы должны проявлять на поле то, что он от нас потребует.
Безусловно, Эрнесто хороший мотиватор, а у нас в каждом сезоне новые желания и цели. Мы стремимся выигрывать все турниры, где участвуем».
Ранее своим мнением о новом наставнике поделился нападающий каталонцев Лионель Месси.
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