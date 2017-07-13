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Ибрагимович: «Вас ждет огромная новость!»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Ибрагимович Златан, Райола Мино
Сегодня, 11:01 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Нападающий Златан Ибрагимович, похоже, определился со своим будущим. Игрок возвращался ночью из китайского ресторана вместе со своим знаменитым агентом Мино Райолой, когда был замечен журналистами. На вопрос о своем будущем Ибрагимович ответил кратко, но емко:

«В скором времени ждите очень большую новость. Она будет огромной!»

Ранее сообщалось, что восстановление шведского футболиста от травмы идет с опережением графика.

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