Ибрагимович: «Вас ждет огромная новость!»

Нападающий Златан Ибрагимович, похоже, определился со своим будущим. Игрок возвращался ночью из китайского ресторана вместе со своим знаменитым агентом Мино Райолой, когда был замечен журналистами. На вопрос о своем будущем Ибрагимович ответил кратко, но емко:

«В скором времени ждите очень большую новость. Она будет огромной!»

Ранее сообщалось, что восстановление шведского футболиста от травмы идет с опережением графика.