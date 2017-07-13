Рейтинг@Mail.ru

Месси: «Не знаю, какой Вальверде тренер, но человек он хороший»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Вальверде Эрнесто , Месси Лионель
Сегодня, 11:11 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сейчас находится в Японии с официальным визитом в рамках спонсорского соглашения между каталонским клубом и компанией Rakuten. На мероприятии аргентинец поделился мнением о новом главном тренере «блаугранас» Эрнесто Вальверде:

«С новым тренером всё будет по-новому. Не знаю, какой Вальверде тренер, но человек он хороший. Эрнесто работал с „Валенсией“ и „Бильбао“, мы наслышаны о его отличной репутации, поэтому возлагаем большие надежды на наше новое начало.

Лично я чувствую себя очень счастливым и с нетерпением жду старта нового сезона. Хочу поработать с новыми тренерами и наслаждаться игрой за „Барселону“ еще один год».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:40 Фото Бонуччи: «Я готов к новому сезону» 1
10:04 Фото Янузай попрощался с «Манчестер Юнайтед» 4
09:55 Агент: «Мы работаем над продажей Бонуччи» 2
09:17 Слуцкий: «Ола — первое, но не последнее подписание „Халла“ этим летом» 17
08:33 Воронин: «Ни „Спартак“, ни „Зенит“ Смолову не нужны» 46
02:34 Президент «Севильи»: «Витоло использовал нас, чтобы стрясти больше денег с „Атлетико“» 6
Вчера
23:32 Кабальеро: «„Челси“ - отличный вариант для меня и моей семьи» 2
22:16 Пике: «Вальверде - правильный человек для движения вперед» 5
20:47 Дуглас Коста: «Я всегда мечтал сыграть за „Ювентус“» 7
19:53 Хамес Родригес: «Переход в „Баварию“ - это новый путь, а не шаг назад» 10
все материалы по этой теме
Турниры