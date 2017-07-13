Месси: «Не знаю, какой Вальверде тренер, но человек он хороший»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сейчас находится в Японии с официальным визитом в рамках спонсорского соглашения между каталонским клубом и компанией Rakuten. На мероприятии аргентинец поделился мнением о новом главном тренере «блаугранас» Эрнесто Вальверде:

«С новым тренером всё будет по-новому. Не знаю, какой Вальверде тренер, но человек он хороший. Эрнесто работал с „Валенсией“ и „Бильбао“, мы наслышаны о его отличной репутации, поэтому возлагаем большие надежды на наше новое начало.

Лично я чувствую себя очень счастливым и с нетерпением жду старта нового сезона. Хочу поработать с новыми тренерами и наслаждаться игрой за „Барселону“ еще один год».