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Месси: «Не знаю, какой Вальверде тренер, но человек он хороший»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Вальверде Эрнесто , Месси Лионель
Сегодня, 11:11 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сейчас находится в Японии с официальным визитом в рамках спонсорского соглашения между каталонским клубом и компанией Rakuten. На мероприятии аргентинец поделился мнением о новом главном тренере «блаугранас» Эрнесто Вальверде:
«С новым тренером всё будет по-новому. Не знаю, какой Вальверде тренер, но человек он хороший. Эрнесто работал с „Валенсией“ и „Бильбао“, мы наслышаны о его отличной репутации, поэтому возлагаем большие надежды на наше новое начало.
Лично я чувствую себя очень счастливым и с нетерпением жду старта нового сезона. Хочу поработать с новыми тренерами и наслаждаться игрой за „Барселону“ еще один год».
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с одной стороны, он льстит про "хорошего человека", а с другой, - типа 1) пусть докажет моему величеству, КАКОЙ он тренер; 2) а я пока НЕ ЗНАЮ...