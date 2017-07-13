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Дель Пьеро: «Не думаю, что „Ювентус“ нуждается в больших переменах»
Сегодня, 16:09 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Легендарный футболист «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро не сомневается, что «бьянконери» вновь завоюют чемпионство в следующем сезоне:
«Не думаю, что „Ювентус“ нуждается в больших переменах.
Конечно, ожидается сложный турнир, „Милан“ и „Интер“ покупают множество игроков, чтобы нивелировать разницу в классе. Да и „Рома“ с „Наполи“ по-прежнему очень качественные команды. Посмотрим. И все же я считаю „бьянконери“ фаворитами в следующем сезоне».
Ранее Дель Пьеро отметил, что с удовольствием бы насладился игрой Криштиану Роналду в «Ювентусе».
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