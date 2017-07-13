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Пике: «Роналду в этом году — фаворит в борьбе за „Золотой мяч“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Реал, Пике Жерар, Роналду Криштиану
Сегодня, 13:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признал, что в этом году нападающий «Реала» Криштиану Роналду заслуживает «Золотой мяч»:

«Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, поэтому он фаворит в борьбе за „Золотой мяч“. Месси считают лучшим игроком в истории, есть и другие претенденты.

Противостояние „Реала“ и „Барселоны“ — грандиозное. Рамос представляет цвета „Мадрида“, а я — „Барселоны“. Когда мы встречаемся, то стремимся защищать наши цвета, но когда дело доходит до национальной команды, мы сражаемся вместе».

Напомним, что в новом сезоне Роналду станет третьим капитаном «Реала».

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