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Егор Титов — о лимите: «Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Енисей, Титов Егор
Сегодня, 16:27 | Источник: Sibnovosti.ru | Редакция: Роман Мельник

Помощник наставника «Енисея» Дмитрия Аленичева Егор Титов поделился мыслями о системе лимита на легионеров и подвел итоги Кубка Конфедераций.

«Я давно еще говорил: лимит надо менять. У нас много привилегий для русских футболистов: если у тебя есть российский паспорт, то ты будешь играть и можешь „выламывать руки“ руководству по зарплате, по условиям контракта... Лимит нужно либо отменять, либо сильно видоизменять. Конкуренция должна быть здоровая, а не искусственная!

Как сборная России выступит на чемпионате мира и сделает ли она выводы из неудачи на Кубке Конфедераций? Ну это вопрос не ко мне, а к главному тренеру сборной. Вообще все логично, все по рейтингу, хоть кто-то с ним и не согласен. Здесь все очевидно: мы обыграли тех, кто был ниже, и проиграли тем, кто выше.

По качеству игры скажу так – да, были эмоции, были болельщики свои. Но нам надо посмотреть на Германию, Чили, Мексику – как они технически оснащены. Вот это и есть уровень мирового футбола».

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