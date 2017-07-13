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«Ахмат»: «У Роналдиньо в Грозном будет очень насыщенная программа»

Матч: АхматАхмат-:-АмкарАмкар
Начало матча: 16.07.2017, 21:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Роналдиньо
Сегодня, 14:00 | Источник: Известия | Редакция: Роман Мельник

Вчера стало известно, что легендарный бразильский футболист Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в новом сезоне РФПЛ. Менеджер республиканского коллектива Александр Федосеев рассказал о подробностях визита:

«Рональдиньо действительно посетит матч „Ахмат“ – „Амкар“ в рамках первого тура чемпионата России. Как почетный гость он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона. Запланирован ли у него какой-нибудь мастер-класс? Нет, но бразилец примет участие в пресс-конференции, и вообще у него будет очень насыщенная программа. Кроме Рональдиньо, мы больше не планируем приглашать никого из звезд футбола, но в праздничном концерте примут участие звезды эстрады».

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