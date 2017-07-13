«Ахмат»: «У Роналдиньо в Грозном будет очень насыщенная программа»

Вчера стало известно, что легендарный бразильский футболист Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в новом сезоне РФПЛ. Менеджер республиканского коллектива Александр Федосеев рассказал о подробностях визита:

«Рональдиньо действительно посетит матч „Ахмат“ – „Амкар“ в рамках первого тура чемпионата России. Как почетный гость он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона. Запланирован ли у него какой-нибудь мастер-класс? Нет, но бразилец примет участие в пресс-конференции, и вообще у него будет очень насыщенная программа. Кроме Рональдиньо, мы больше не планируем приглашать никого из звезд футбола, но в праздничном концерте примут участие звезды эстрады».