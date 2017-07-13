Мостовой: «„Локомотиву“ по силам выиграть Суперкубок»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «красно-белыми» и «Локомотивом»:

«Понятно, что команды будут серьёзно настраиваться, хоть и принято этот Кубок считать не очень значимым. Какой-никакой, но это трофей. В наши времена такого Суперкубка не было. Любой футболист хочет выиграть любой трофей. Поэтому жду серьёзной и бескомпромиссной встречи.

Вдвойне интересно будет посмотреть на „Локомотив“, потому что об их подготовке в межсезонье известно очень мало. Это дополнительный интерес к завтрашнему матчу. Думаю, у „Локомотива“ есть все шансы. Стоит отметить, что капитаном „красно-зелёных“ будет Игорь Денисов. По большому счёту после травмы Чорлуки вариантов у Юрия Сёмина не было. Денисов — самый возрастной и самый опытный игрок команды, поэтому выбор очевиден».

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