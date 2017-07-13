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Агент: «Джорджевич хочет играть в старте „Зенита“, но не может. Поэтому мы уходим»
Сегодня, 13:30 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Роман Мельник
Игор Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, подтвердил информацию о том, что футболист покидает «Зенит»:
«Могу сказать, что Лука Джорджевич покидает „Зенит“. Он готов играть в стартовом составе „Зенита“ и хочет этого, однако такого шанса не будет — поэтому мы уходим.
Много ли клубов заинтересованы в Луке? Достаточно! Лука готов продемонстрировать весь своей потенциал. К тому же он не хочет провести еще один такой сезон в „Зените“, как было в прошлом году. Считаю, что Лука может стать большим футболистом всего за один сезон. Поэтому мы сейчас рассматриваем разные варианты».
При этом Глушевич опроверг новость о том, что черногорский игрок уже расторг контракт с питерским клубом.
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Сегодня 13:35
помойму хороший нападающий , не хуже Дриуси за 20 млн ..
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тут какая ситуация, ни кому не важно кто из них лучше, кто из них хуже. Важно что на трансфере Дриусси можно "освоить" 20 млн из бюджета, на трансфере Джорджевича осваивать такие суммы видимо совесть не позволяет.