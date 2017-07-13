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Агент: «Джорджевич хочет играть в старте „Зенита“, но не может. Поэтому мы уходим»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Джорджевич Лука
Сегодня, 13:30 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Роман Мельник

Игор Глушевич, агент нападающего Луки Джорджевича, подтвердил информацию о том, что футболист покидает «Зенит»:

«Могу сказать, что Лука Джорджевич покидает „Зенит“. Он готов играть в стартовом составе „Зенита“ и хочет этого, однако такого шанса не будет — поэтому мы уходим.

Много ли клубов заинтересованы в Луке? Достаточно! Лука готов продемонстрировать весь своей потенциал. К тому же он не хочет провести еще один такой сезон в „Зените“, как было в прошлом году. Считаю, что Лука может стать большим футболистом всего за один сезон. Поэтому мы сейчас рассматриваем разные варианты».

При этом Глушевич опроверг новость о том, что черногорский игрок уже расторг контракт с питерским клубом.

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