Слуцкий хотел видеть в «Халл Сити» защитника киевского «Динамо»

Согласно неофициальной информации, главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий намеревался приобрести защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди.

Сообщается, что стороны не смогли прийти к соглашению, так как украинская сторона запросила непомерные для английского клуба финансовые условия.

Хачериди выступает за «Динамо» с 2008 года. В прошлом сезоне футболист провел только 12 матчей в местном чемпионате, что связано с травмами, а также – с конфликтом с тогдашним тренером команды Сергеем Ребровым.

Напомним, что два дня назад к составу «Халла» присоединился защитник «Челси» Ола Айна.