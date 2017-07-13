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Слуцкий хотел видеть в «Халл Сити» защитника киевского «Динамо»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Россия: мнение, Халл Сити, Динамо К, Хачериди Евгений
Сегодня, 13:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Согласно неофициальной информации, главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий намеревался приобрести защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди.

Сообщается, что стороны не смогли прийти к соглашению, так как украинская сторона запросила непомерные для английского клуба финансовые условия.

Хачериди выступает за «Динамо» с 2008 года. В прошлом сезоне футболист провел только 12 матчей в местном чемпионате, что связано с травмами, а также – с конфликтом с тогдашним тренером команды Сергеем Ребровым.

Напомним, что два дня назад к составу «Халла» присоединился защитник «Челси» Ола Айна.

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