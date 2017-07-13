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Измайлов: «„Арарат“ меня по-хорошему шокировал»

Соккер.Ру // Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, Россия: мнение, Арарат, Измайлов Марат
Сегодня, 11:37 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Новичок московского «Арарата» Марат Измайлов впечатлен тем, что ему предстояло увидеть в клубе:

«Вариант с „Араратом“ возник довольно просто. Я и раньше хорошо знал Валерия Оганесяна, президента клуба. Он мне позвонил, поговорили. Быстро нашли общий язык, и я согласился помочь молодой команде в решении её задач. Они у „Арарата“ достаточно высокие.

С моей стороны сомнений практически не было. Три дня, наверное, ушли на формальности бытового, организационного свойства. А поняли друг друга мы с первой беседы. Какие вопросы требовали прояснения? Прежде всего футбольные. Я раньше плохо себе представлял, что такое вторая лига: где играют, как. Естественно, интересовался, что за команда собирается, под какие задачи. Сугубо профессиональные моменты.

Кого из игроков „Арарата“, кроме Павлюченко, знал раньше? Лебеденко был в „Локомотиве“ со мной. В сборной, при Хиддинке, пересекались с Ребко. Вроде всё. Тем не менее был по-хорошему шокирован тем, что увидел. Все добродушные, весёлые, классные ребята. С первого дня почувствовал себя своим в коллективе. Чувство такое, будто давно в команде играю. Мне очень нравится».

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