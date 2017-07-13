Терехин: «Погребняк не хочет терять в зарплате, вот и не уходит из „Динамо“»

Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терехин поделился своим мнением о карьере Павла Погребняка:

«Что в „Динамо“ делает Погребняк? Вопрос так нельзя ставить. Чтобы знать суть вещей, надо находиться в команде. Мое мнение: человек просто не хочет играть в другом клубе, не хочет терять в зарплате. Почему он не играет? Не знаю, это у тренера надо спрашивать».

Ранее сообщалось, что Погребняк получает 860 тысяч рублей за минуту игрового времени.