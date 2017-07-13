30
Терехин: «Погребняк не хочет терять в зарплате, вот и не уходит из „Динамо“»
Сегодня, 15:57 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Роман Мельник
Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терехин поделился своим мнением о карьере Павла Погребняка:
«Что в „Динамо“ делает Погребняк? Вопрос так нельзя ставить. Чтобы знать суть вещей, надо находиться в команде. Мое мнение: человек просто не хочет играть в другом клубе, не хочет терять в зарплате. Почему он не играет? Не знаю, это у тренера надо спрашивать».
Ранее сообщалось, что Погребняк получает 860 тысяч рублей за минуту игрового времени.
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через
А вот почему не уходит ?Здесь к сожалению тоже понятно.
Со времён Зенита это полено только мимикрировать умело.
Знатно он развел "Динамо", а ведь клуб по человечески отнесся к Павлу.