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Руни забил красивый гол в первом матче за «Эвертон»
Сегодня, 18:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Эвертона» Уэйн Руни забил гол уже в первом матче после возвращения в стан «ирисок». Руни поразил ворота с дальней дистанции во время товарищеского поединка с кенийским клубом «Гор Махиа».
Напомним, что англичанин выступал за мерсисайдский клуб с 2002 по 2004 год, а уже в МЮ стал легендой «красных дьяволов» и лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».
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