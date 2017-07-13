Рейтинг@Mail.ru

Руни забил красивый гол в первом матче за «Эвертон»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Эвертон, Гор Махиа, Руни Уэйн
Сегодня, 18:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Эвертона» Уэйн Руни забил гол уже в первом матче после возвращения в стан «ирисок». Руни поразил ворота с дальней дистанции во время товарищеского поединка с кенийским клубом «Гор Махиа».

Напомним, что англичанин выступал за мерсисайдский клуб с 2002 по 2004 год, а уже в МЮ стал легендой «красных дьяволов» и лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:51 Очоа в «Стандарде» взял номер «8» из-за своей фамилии 2
18:32 Болельщики «Баварии» раскупили все футболки Хамеса в клубном интернет-магазине 5
15:31 У хавбека «Аякса» Нури диагностировано необратимое повреждение мозга 27
15:11 «Арсенал» одолел «Сидней» в товарищеском матче. Ляказетт отметился голом 23
12:51 Слухи СМИ: «Гвардиола возмущен предательством Дани Алвеса» 24
11:32 Слухи СМИ: «Хамес продлил контракт с „Реалом“ перед переходом в „Баварию“» 13
10:18 Фото «Шахтер» стилизовал номера на футболках под горящие угли 37
09:29 Фото Коршья прилетел на медобследование в «Севилье» 1
09:07 Фигурант коррупционного скандала в ФИФА Чак Блейзер ушел из жизни
08:12 США с трудом обыграли Мартинику в матче Золотого кубка КОНКАКАФ 12
все материалы по этой теме
Турниры