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Пабло Аймар возглавил сборную Аргентины до 17 лет

Соккер.Ру // Заграница: события, Аймар Пабло
Сегодня, 19:37 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар стал тренером национальной команды до 17 лет. Будучи футболистом, Аймар защищал цвета «Ривер Плейта», «Валенсии», «Сарагосы» и «Бенфики». Он провел за сборную Аргентины 53 матча, в которых отметился восемью забитыми голами.

Напомним, Аймар завершил карьеру в 2015 году.

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