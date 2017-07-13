Пабло Аймар возглавил сборную Аргентины до 17 лет

Бывший полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар стал тренером национальной команды до 17 лет. Будучи футболистом, Аймар защищал цвета «Ривер Плейта», «Валенсии», «Сарагосы» и «Бенфики». Он провел за сборную Аргентины 53 матча, в которых отметился восемью забитыми голами.

Напомним, Аймар завершил карьеру в 2015 году.