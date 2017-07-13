Орлов: «Кержаков мог еще спокойно играть, но не в „Зените“»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова, который сегодня завершил карьеру футболиста. По мнению Орлова, нападающий вполне мог бы еще играть в клубе поскромнее.

«Он еще мог спокойно играть, но не в „Зените“, потому что тут стоит одна задача - чемпионство и Лига чемпионов. У нас в России есть много команд, и он бы мог еще продолжить карьеру в любой другой, нигде каши не испортил бы. Но он понял, зачем ему растрачиваться на футбол, когда он создал здесь себе имя, авторитет. Это его решение, и он принял его правильно.

У него нет такого таланта, как у Андрея Аршавина, но он забил больше всех. Он лучший бомбардир за его целеустремленность, умение тренироваться и оптимизм, который всегда присутствовал в его действиях. Это его отличительные качества.

К тому же неслучайно он уезжал играть в „Севилью“, потом вернулся в „Динамо“, но сам считал, что его родная команда - „Зенит“. После возвращения в Санкт-Петербург он тоже достойно играл. У него красивая карьера, он достоин прекрасных проводов, и здорово, что его оставили в системе клуба. Теперь он наблюдает за молодыми ребятами, у него есть опыт, и он может распознать, кто на что способен».

Кержаков был назначен на пост координатора юношеских команд системы «Зенита».