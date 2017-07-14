Диего Коста и Матич не поедут с «Челси» в предсезонный тур

Полузащитник «Челси» Неманья Матич и нападающий Диего Коста не отправятся вместе с остальной командой в тур по Азии. Клуб разрешил им пропустить эту часть предсезонки.

Матича уже давно сватают в «Манчестер Юнайтед», а Косту - в «Атлетико».