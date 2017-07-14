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Диего Коста и Матич не поедут с «Челси» в предсезонный тур

Соккер.Ру // Международный Кубок чемпионов 2017, Заграница: события, Челси, Коста Диего, Матич Неманья
Сегодня, 19:35 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Челси» Неманья Матич и нападающий Диего Коста не отправятся вместе с остальной командой в тур по Азии. Клуб разрешил им пропустить эту часть предсезонки.

Матича уже давно сватают в «Манчестер Юнайтед», а Косту - в «Атлетико».

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