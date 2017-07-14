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УЕФА перепутал шотландский «Хиберниан» с мальтийским «Хиберниансом»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Заграница: события, Хиберниан, Хибернианс
Сегодня, 18:17 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Пресс-служба УЕФА допустила ошибку при оглашении результатов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В итоговой таблице жребия был указан шотландский «Хиберниан», который в этом сезоне только вышел в высшую лигу и не должен играть в еврокубках вообще. В УЕФА перепутали шотландский клуб с мальтийским «Хиберниансом». Именно он померяется силами с «Зальцбургом» в ЛЧ.

Шотландцы, узнав об ошибке, предложили УЕФА сразу отправить их в групповой этап Лиги чемпионов. В свою очередь организация извинилась за оплошность и оперативно всё исправила.

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