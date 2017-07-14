УЕФА перепутал шотландский «Хиберниан» с мальтийским «Хиберниансом»

Пресс-служба УЕФА допустила ошибку при оглашении результатов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В итоговой таблице жребия был указан шотландский «Хиберниан», который в этом сезоне только вышел в высшую лигу и не должен играть в еврокубках вообще. В УЕФА перепутали шотландский клуб с мальтийским «Хиберниансом». Именно он померяется силами с «Зальцбургом» в ЛЧ.

Шотландцы, узнав об ошибке, предложили УЕФА сразу отправить их в групповой этап Лиги чемпионов. В свою очередь организация извинилась за оплошность и оперативно всё исправила.