Бен Арфа выразил недовольство тем, что ПСЖ не взял его в тур по США

Полузащитник ПСЖ Атем Бен Арфа не попал в состав команды на турне по США. Та же участь постигла и Гжегожа Крыховяка.

Бен Арфа, привыкший проявлять свои эмоции в соцсетях, спустя некоторое время выложил в своем Instagram видео с цитатой Мартина Лютера Кинга: «Проявление несправедливости в одном месте - это угроза справедливости везде».

Публикация от Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) Июл 14 2017 в 10:23 PDT

По слухам, ПСЖ выставил футболиста на трансфер. В прошлом сезоне 30-летний Бен Арфа провел 23 матча в Лиге 1 и отметился одной результативной передачей.