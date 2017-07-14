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Бен Арфа выразил недовольство тем, что ПСЖ не взял его в тур по США
Вчера, 23:46 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник ПСЖ Атем Бен Арфа не попал в состав команды на турне по США. Та же участь постигла и Гжегожа Крыховяка.
Бен Арфа, привыкший проявлять свои эмоции в соцсетях, спустя некоторое время выложил в своем Instagram видео с цитатой Мартина Лютера Кинга: «Проявление несправедливости в одном месте - это угроза справедливости везде».
По слухам, ПСЖ выставил футболиста на трансфер. В прошлом сезоне 30-летний Бен Арфа провел 23 матча в Лиге 1 и отметился одной результативной передачей.
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