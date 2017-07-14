Начо показал третью форму «Реала»

Защитник «Реала» Начо в своем «твиттере» опубликовал пост, в котором показал третий комплект формы «сливочных» на грядущий сезон. Экипировка выполнена в синем цвете с оттенками голубого. Интересно, что спустя некоторое время Начо удалил свой «твит». Возможно, он презентовал форму раньше времени.

Real Madrid's new third kit has reportedly been leaked by Nacho by posting this image and quickly deleting 😍 pic.twitter.com/n9HJBDOkVr — 101 Great Goals (@101greatgoals) 14 июля 2017 г.

Ранее «Мадрид» показал первый и второй комплект экипировки.