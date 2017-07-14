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Начо показал третью форму «Реала»
Сегодня, 21:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Реала» Начо в своем «твиттере» опубликовал пост, в котором показал третий комплект формы «сливочных» на грядущий сезон. Экипировка выполнена в синем цвете с оттенками голубого. Интересно, что спустя некоторое время Начо удалил свой «твит». Возможно, он презентовал форму раньше времени.
Ранее «Мадрид» показал первый и второй комплект экипировки.
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А форма вообще норм