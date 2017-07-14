Рейтинг@Mail.ru

Начо показал третью форму «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Начо
Сегодня, 21:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Начо в своем «твиттере» опубликовал пост, в котором показал третий комплект формы «сливочных» на грядущий сезон. Экипировка выполнена в синем цвете с оттенками голубого. Интересно, что спустя некоторое время Начо удалил свой «твит». Возможно, он презентовал форму раньше времени.

Ранее «Мадрид» показал первый и второй комплект экипировки.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:22
, чтобы видеть комментарии
  0
NGY
Сегодня 22:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:35 Диего Коста и Матич не поедут с «Челси» в предсезонный тур 18
Evgeny Sergienko
Никудышные стереотипы. Правые теряют свою силу
Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко сопоставляет факты и развеивает стереотип о том, что в МЛС Западная конференция остается сильнее Восточной.
Комментариев: 0
18:17 УЕФА перепутал шотландский «Хиберниан» с мальтийским «Хиберниансом» 19
16:12 Видео Публика встретила Бонуччи в Милане восторженными криками 130
14:45 Итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы 28
13:44 Итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов 44
10:18 Официально Тиагу вошел в тренерский штаб «Атлетико» 1
08:10 Мексика и Ямайка не выявили сильнейшего в матче Золотого кубка КОНКАКАФ 10
00:58 Результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 24
00:48 Фото Теннисист Фоньини выложил фото в Инстаграм в майке «Зенита» 20
все материалы по этой теме
Турниры