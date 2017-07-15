30
Сборные Коста-Рики и Канады вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сегодня, 07:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный
Сборная Коста-Рики разгромила Французскую Гвиану в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (3:0) и вышла в 1/4 финала, заняв первое место в группе A (7 очков).
Канада сыграла вничью с Гондурасом (0:0) и вышла из группы со второй строчки (5 очков). Национальная команда Гондураса финишировала на третьей позиции (2 очка) и лишилась шансов на выход в стадию плей-офф, так как сборные Мартиники и Сальвадора, занимающие третьи места в своих группах, за тур до конца имеют по 3 очка.
Другие материалы по теме:
Вчера
21:57 Фото Начо показал третью форму «Реала» 10
Evgeny Sergienko
Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко сопоставляет факты и развеивает стереотип о том, что в МЛС Западная конференция остается сильнее Восточной.
10:18 Официально Тиагу вошел в тренерский штаб «Атлетико» 1
60
Или войдите через