Сборные Коста-Рики и Канады вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Коста-Рики разгромила Французскую Гвиану в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (3:0) и вышла в 1/4 финала, заняв первое место в группе A (7 очков).

Канада сыграла вничью с Гондурасом (0:0) и вышла из группы со второй строчки (5 очков). Национальная команда Гондураса финишировала на третьей позиции (2 очка) и лишилась шансов на выход в стадию плей-офф, так как сборные Мартиники и Сальвадора, занимающие третьи места в своих группах, за тур до конца имеют по 3 очка.