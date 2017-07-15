Рейтинг@Mail.ru

Сборные Коста-Рики и Канады вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч: Коста-РикаКоста-Рика3 : 0Французская ГвианаФранцузская Гвиана
Соккер.Ру // Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, Заграница: события, Канада, Гондурас
Сегодня, 07:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный

Сборная Коста-Рики разгромила Французскую Гвиану в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (3:0) и вышла в 1/4 финала, заняв первое место в группе A (7 очков).

Канада сыграла вничью с Гондурасом (0:0) и вышла из группы со второй строчки (5 очков). Национальная команда Гондураса финишировала на третьей позиции (2 очка) и лишилась шансов на выход в стадию плей-офф, так как сборные Мартиники и Сальвадора, занимающие третьи места в своих группах, за тур до конца имеют по 3 очка.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04:39 Сборная Коста-Рики разгромила Французскую Гвиану в матче Золотого кубка КОНКАКАФ 3
Вчера
23:46 Видео Бен Арфа выразил недовольство тем, что ПСЖ не взял его в тур по США 4
21:57 Фото Начо показал третью форму «Реала» 10
19:35 Диего Коста и Матич не поедут с «Челси» в предсезонный тур 25
Evgeny Sergienko
Никудышные стереотипы. Правые теряют свою силу
Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко сопоставляет факты и развеивает стереотип о том, что в МЛС Западная конференция остается сильнее Восточной.
Комментариев: 0
18:17 УЕФА перепутал шотландский «Хиберниан» с мальтийским «Хиберниансом» 21
16:12 Видео Публика встретила Бонуччи в Милане восторженными криками 140
14:45 Итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы 29
13:44 Итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов 47
10:18 Официально Тиагу вошел в тренерский штаб «Атлетико» 1
все материалы по этой теме
Турниры