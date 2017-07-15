Сборная Коста-Рики разгромила Французскую Гвиану в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
В 3-м туре группы A Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Коста-Рики уверенно переиграла национальную команду Французской Гвианы.
Фриско, «Тойота»
Коста-Рика – Французская Гвиана – 3:0 (1:0)
Голы: Ариэль Родригес 7, Уоллес 79, Рамирес 83
Коста-Рика: Данни Карвахаль, Сальватьерра, Уманья, Кальво, Сегура (Гусман 54), Джанкарло Гонсалес, Ариэль Родригес (Уренья 78), Уоллес (Гусман 68), Д. Рамирес, Ельцин Техеда, Руис.
Главный тренер: Оскар Рамирес.
Французская Гвиана: Донован, Лескот, Легран, Росиме, Субервье, Людовик Бааль, Лоик Бааль, Фабьен, Ивэнс (Солви 77), Конту (Хаабо 66), Абелинти (Дютард 46).
Главный тренер: Симон Люжье.
Предупреждения: Лоик Бааль 24, Субервье 58
Удаления: Людовик Бааль 61
Судья: Сесар Рамос Домингес.
Напомним, вчера сборная Мексики не смогла обыграть команду Ямайки (0:0).
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