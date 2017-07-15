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Сборная Коста-Рики разгромила Французскую Гвиану в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч: Коста-РикаКоста-Рика3 : 0Французская ГвианаФранцузская Гвиана
Соккер.Ру // Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, Заграница: события
Сегодня, 04:39 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный

В 3-м туре группы A Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Коста-Рики уверенно переиграла национальную команду Французской Гвианы.

Фриско, «Тойота»

Коста-Рика –  Французская Гвиана – 3:0 (1:0)
Голы: Ариэль Родригес 7, Уоллес 79, Рамирес 83

Коста-Рика: Данни Карвахаль, Сальватьерра, Уманья, Кальво, Сегура (Гусман 54), Джанкарло Гонсалес, Ариэль Родригес (Уренья 78), Уоллес (Гусман 68), Д. Рамирес, Ельцин Техеда, Руис. 
Главный тренер: Оскар Рамирес.

Французская Гвиана: Донован, Лескот, Легран, Росиме, Субервье, Людовик Бааль, Лоик Бааль, Фабьен, Ивэнс (Солви 77), Конту (Хаабо 66), Абелинти (Дютард 46).
Главный тренер: Симон Люжье.

Предупреждения: Лоик Бааль 24, Субервье 58
Удаления: Людовик Бааль 61

Судья: Сесар Рамос Домингес.

Напомним, вчера сборная Мексики не смогла обыграть команду Ямайки (0:0).

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