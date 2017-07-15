Сёмин: «Судья полностью испортил матч»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен судейством в матче за Суперкубок России против «Спартака» (1:2).
«Первый канал не прогадал, показав футбол в прайм-тайм. Матч был очень интересным для зрителей. Я очень благодарен своим игрокам, они отдали все силы и показали качественный футбол. Игра была совершенно равной.
Но я уже давно говорил – только видеоповторы могут спасти российский футбол! Ведь сегодня Луис Адриано должен был получать вторую желтую и удаление! И вдруг неожиданно желтую получает Баринов. За что?! Никто не понимает. Судья говорит, что должен был дать две красных карточки – Адриано и Тарасову. А Тарасову за что? И если ты говоришь, что должен был, тогда дай по-честному! Судья испортил полностью матч. Все, спасибо».
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Все успокоится не можете, что матчи Мордовия - поники и закат - Урал отменили. Придется играть по правилам футбола.
И ни слова (конебомжи любят прикинуться слепыми) про игры руками проводницами и сбиваниями игроков Спартака в своей штрафной.
Или Гилерме не должен был получить горчичник за толчок Джикии?
И было это не на 71 мин. и пошла бы игра другая. И Семин так же ныл про судью.
Пересмотрите матч и завтра дайте новый.
Локомотив заслуженно проиграл.Спартак заслуженно выиграл.
Просто Локомотив на данную минуту слабее Спартака.
И в этом судья точно не виноват......
Вы уж как-то определитесь - или мужская игра или бабское нытьё.