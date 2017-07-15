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Сёмин: «Судья полностью испортил матч»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Россия: мнение, Семин Юрий
Сегодня, 00:59 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен судейством в матче за Суперкубок России против «Спартака» (1:2).

«Первый канал не прогадал, показав футбол в прайм-тайм. Матч был очень интересным для зрителей. Я очень благодарен своим игрокам, они отдали все силы и показали качественный футбол. Игра была совершенно равной.

Но я уже давно говорил – только видеоповторы могут спасти российский футбол! Ведь сегодня Луис Адриано должен был получать вторую желтую и удаление! И вдруг неожиданно желтую получает Баринов. За что?! Никто не понимает. Судья говорит, что должен был дать две красных карточки – Адриано и Тарасову. А Тарасову за что? И если ты говоришь, что должен был, тогда дай по-честному! Судья испортил полностью матч. Все, спасибо».

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