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Трабукки: «„Зенит“ – главный кандидат на чемпионство»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Паредес Леандро, Манчини Роберто
Сегодня, 07:45 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Известный футбольный агент Марко Трабукки поделился ожиданиями от стартующего чемпионата России и выразил мнение, что главным фаворитом РФПЛ является «Зенит»:

«Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между „Зенитом“ и „Спартаком“. Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня – Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.

„Зенит“ – главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ – Паредесом. До сих пор не понимаю, как „Рома“ могла продать его за такие скромные деньги».

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