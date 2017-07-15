Трабукки: «„Зенит“ – главный кандидат на чемпионство»

Известный футбольный агент Марко Трабукки поделился ожиданиями от стартующего чемпионата России и выразил мнение, что главным фаворитом РФПЛ является «Зенит»:

«Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между „Зенитом“ и „Спартаком“. Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня – Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.

„Зенит“ – главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ – Паредесом. До сих пор не понимаю, как „Рома“ могла продать его за такие скромные деньги».