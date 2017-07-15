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«Шахтёр» - «Динамо»: стартовые составы
Сегодня, 20:32 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Шахтера» и киевского «Динамо» на матч за Суперкубок Украины.
«Шахтер»: Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Марлос, Степаненко, Бернард, Тайсон, Феррейра.
Запас: Бутко, Дентиньо, Ордец, Шевченко, Патрик, Коваленко, Бланко.
«Динамо»: Рудько, Антунеш, Вида, Хачериди, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Мбокани, Ярмоленко.
Запас: Шепелев, Корзун, Гусев, Гонсалес, Коваль, Беседин, Кадар.
Напомним, что этим летом «Динамо» возглавил Александр Хацкевич.
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