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«Шахтёр» - «Динамо»: стартовые составы

Матч: ШахтерШахтер-:-ДинамоДинамо
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 20:32 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и киевского «Динамо» на матч за Суперкубок Украины.

«Шахтер»: Пятов, Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Марлос, Степаненко, Бернард, Тайсон, Феррейра.
Запас: Бутко, Дентиньо, Ордец, Шевченко, Патрик, Коваленко, Бланко.

«Динамо»: Рудько, Антунеш, Вида, Хачериди, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Цыганков, Мбокани, Ярмоленко.
Запас: Шепелев, Корзун, Гусев, Гонсалес, Коваль, Беседин, Кадар.

Напомним, что этим летом «Динамо» возглавил Александр Хацкевич.

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