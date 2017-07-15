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Судья показал «горчичник» игроку «Селтика», в которого кинули бутылку
Сегодня, 11:39 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Роман Мельник
Поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Линфилдом» запомнился неоднозначным судейским решением.
Нападающий шотландского клуба Ли Гриффитс пошел подавать угловой, и с трибун болельщиков соперника в него начали бросать разные предметы. Футболист уже было собрался бить по мячу, когда мимо него пролетела стеклянная бутылка.
Арбитр же принял нестандартное решение — показал игроку желтую карточку за задержку времени.
Напомним, в июне рефери в американском чемпионате отменил красную карточку по просьбе пострадавшего игрока.
That Leigh Griffiths incident.. (via @CelticGoals) pic.twitter.com/FhYfh7zUV6
— talkingbaws (@talkingbaws) 14 июля 2017 г.
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