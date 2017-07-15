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Судья показал «горчичник» игроку «Селтика», в которого кинули бутылку

Матч: ЛинфилдЛинфилд0 : 2СелтикСелтик
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2017/2018, Заграница: события, Гриффитс Ли
Сегодня, 11:39 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Линфилдом» запомнился неоднозначным судейским решением.

Нападающий шотландского клуба Ли Гриффитс пошел подавать угловой, и с трибун болельщиков соперника в него начали бросать разные предметы. Футболист уже было собрался бить по мячу, когда мимо него пролетела стеклянная бутылка.

Арбитр же принял нестандартное решение — показал игроку желтую карточку за задержку времени.

Напомним, в июне рефери в американском чемпионате отменил красную карточку по просьбе пострадавшего игрока.

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