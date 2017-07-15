Судья показал «горчичник» игроку «Селтика», в которого кинули бутылку

Поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Линфилдом» запомнился неоднозначным судейским решением.

Нападающий шотландского клуба Ли Гриффитс пошел подавать угловой, и с трибун болельщиков соперника в него начали бросать разные предметы. Футболист уже было собрался бить по мячу, когда мимо него пролетела стеклянная бутылка.

Арбитр же принял нестандартное решение — показал игроку желтую карточку за задержку времени.

Напомним, в июне рефери в американском чемпионате отменил красную карточку по просьбе пострадавшего игрока.