ЦСКА сыграет с АЕКом 25 июля

Определились даты и время начала матчей в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕКом. Напомним, жеребьевка третьего квалификационного рануда Лиги чемпионов и Лиги Европы состоялась вчера, 14 июля.

Первая встреча между ЦСКА и АЕКом состоится в Афинах 25 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Ответный поединок запланирован на 2 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.