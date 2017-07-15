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ЦСКА сыграет с АЕКом 25 июля
Сегодня, 19:33 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Максим Коджеспиров
Определились даты и время начала матчей в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и АЕКом. Напомним, жеребьевка третьего квалификационного рануда Лиги чемпионов и Лиги Европы состоялась вчера, 14 июля.
Первая встреча между ЦСКА и АЕКом состоится в Афинах 25 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Ответный поединок запланирован на 2 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.
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