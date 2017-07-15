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Терри - новый капитан «Астон Виллы»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: события, Астон Вилла, Терри Джон, Честер Джеймс
Сегодня, 18:14 | Источник: ФК "Астон Вилла" | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник Джон Терри стал новым капитаном «Астон Виллы». В минувшем сезоне капитаном бирмингемцев был Джеймс Честер.

Напомним, что Терри стал игроком «Астон Виллы» в начале июля. В прошлом сезоне футболист выступал за «Челси».

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