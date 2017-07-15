Терри - новый капитан «Астон Виллы»

Защитник Джон Терри стал новым капитаном «Астон Виллы». В минувшем сезоне капитаном бирмингемцев был Джеймс Честер.

Напомним, что Терри стал игроком «Астон Виллы» в начале июля. В прошлом сезоне футболист выступал за «Челси».