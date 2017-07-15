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«Шахтер» - обладатель Суперкубка Украины

Матч: ШахтерШахтер2 : 0ДинамоДинамо
Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 22:58 | Редакция: Максим Коджеспиров

«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (2:0) в матче за Суперкубок Украины.

Одесса, стадион «Черноморец».

«Шахтер» - «Динамо» (Киев) - 2:0
Голы: Феррейра 8, Феррейра 56.

«Шахтер»: Пятов, Срна, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Бернард, Малышев (Коваленко 46), Марлос, Степаненко, Тайсон (Дентиньо 77), Феррейра.
Главный тренер: Паулу Фонсека.

«Динамо» Киев:     Рудько, Хачериди, Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш (Беседин 62), Цыганков (Гонсалес 68), Буяльский (Шепелев 79), Сидорчук, Ярмоленко, Мбокани.
Главный тренер: Александр Хацкевич.

Предупреждения: Степаненко 28, Бернард 31, Буяльский 45.

Удаление: Степаненко 80.

Судья: Константин Труханов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

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