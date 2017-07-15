«Шахтер» - обладатель Суперкубка Украины
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (2:0) в матче за Суперкубок Украины.
Одесса, стадион «Черноморец».
«Шахтер» - «Динамо» (Киев) - 2:0
Голы: Феррейра 8, Феррейра 56.
«Шахтер»: Пятов, Срна, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Бернард, Малышев (Коваленко 46), Марлос, Степаненко, Тайсон (Дентиньо 77), Феррейра.
Главный тренер: Паулу Фонсека.
«Динамо» Киев: Рудько, Хачериди, Вида, Антунеш, Морозюк, Гармаш (Беседин 62), Цыганков (Гонсалес 68), Буяльский (Шепелев 79), Сидорчук, Ярмоленко, Мбокани.
Главный тренер: Александр Хацкевич.
Предупреждения: Степаненко 28, Бернард 31, Буяльский 45.
Удаление: Степаненко 80.
Судья: Константин Труханов.
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Был удивлен забитому людьми стадиону.
И приятно удивлен хорошо поставленной, классной командной игрой Шахтера. Но разочарован никакущей игрой Динамо и очередным быдло поведением со стороны каких-то идиотов на трибуне
Более того, я вообще не понял во что играет Динамо и как они собираются проходить Янг Бойз))))
кумир детства
https://www.youtube.com/watch?v=cCw0xszjN88
Фанатов "Шахтера" с третьим трофеев под опекой Пауло Фонсеки!)