30
«Челси» разгромил «Фулхэм» со счетом 8:2, Виллиан оформил хет-трик
Сегодня, 21:20 | Редакция: Максим Коджеспиров
«Челси» одержал разгромную победу над «Фулхэмом» (8:2) в контрольном матче. В составе «синих» хет-триком отметился бывший полузащитник «Анжи» Виллиан, еще по два мяча забили форварды Лоик Реми и Миши Батшуайи. Еще один гол за «Челси» забил Сесар Аспиликуэта.
Напомним, что «Челси» отправился в предсезонный тур без Неманьи Матича и Диего Косты.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Переход Леонардо Бонуччи в «Милан» - один из главных трансферов лета. «Соккер.ру» составил список самых дорогих центральных защитниках в истории футбола.
Вчера
60
Или войдите через
Первый тайм. Кабальеро - Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл - Мозес, Сеск, Канте, Алонсо - Виллиан, Педро - Батшуаи
Второй тайм. Эдуардо - Калаш, Давид Луис, Кларк-Солтер - Томори, Скотт, Пашалич, Кенеди - Бейкер, Бога - Реми
даж страшно представить чтоб там Барса творила.)