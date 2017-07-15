«Челси» разгромил «Фулхэм» со счетом 8:2, Виллиан оформил хет-трик

«Челси» одержал разгромную победу над «Фулхэмом» (8:2) в контрольном матче. В составе «синих» хет-триком отметился бывший полузащитник «Анжи» Виллиан, еще по два мяча забили форварды Лоик Реми и Миши Батшуайи. Еще один гол за «Челси» забил Сесар Аспиликуэта.

Напомним, что «Челси» отправился в предсезонный тур без Неманьи Матича и Диего Косты.