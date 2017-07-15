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«Челси» разгромил «Фулхэм» со счетом 8:2, Виллиан оформил хет-трик

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Челси, Фулхэм, Виллиан
Сегодня, 21:20 | Редакция: Максим Коджеспиров

«Челси» одержал разгромную победу над «Фулхэмом» (8:2) в контрольном матче. В составе «синих» хет-триком отметился бывший полузащитник «Анжи» Виллиан, еще по два мяча забили форварды Лоик Реми и Миши Батшуайи. Еще один гол за «Челси» забил Сесар Аспиликуэта.

Напомним, что «Челси» отправился в предсезонный тур без Неманьи Матича и Диего Косты.

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