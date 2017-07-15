Англия выиграла юношеский Евро-2017

Сборная Англии выиграла юношеский чемпионат Европы среди игроков не старше 19 лет. В финале англичане обыграли Португалию со счетом 2:1. Голами в составе сборной Англии отметились Иаза Салиман и Лукас Нмеча, а защитник Дайон Стерлинг поразил собственные ворота.

Напомним, что на пути к финалу в полуфинале Англия обыграла Чехию, а Португалия – Голландию.