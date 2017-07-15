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Англия выиграла юношеский Евро-2017

Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события, Португалия (до 19), Англия (до 19)
Сегодня, 21:20 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Сборная Англии выиграла юношеский чемпионат Европы среди игроков не старше 19 лет. В финале англичане обыграли Португалию со счетом 2:1. Голами в составе сборной Англии отметились Иаза Салиман и Лукас Нмеча, а защитник Дайон Стерлинг поразил собственные ворота.

Напомним, что на пути к финалу в полуфинале Англия обыграла Чехию, а Португалия – Голландию.

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