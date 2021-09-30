Романцев: «„Спартак“ постепенно превращается в безликого середняка» .

Экс-наставник «Спартака» прокомментировал игру команды в последних матчах.

То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин?

В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям всё равно. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.

Вот встрепенулись и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле. Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка.

И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями.