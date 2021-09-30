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Романцев: «„Спартак“ постепенно превращается в безликого середняка»

30 сентября 2021, 14:15

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал игру команды в последних матчах.

То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин?

В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям всё равно. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.

Вот встрепенулись и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле. Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка.

И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями.

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Все комментарии
гяур2
гяур2
вчера в 16:29
    pomor45
    pomor45
    30 сентября в 21:33
    Старички Спартака полагают, что успехи их клуба 90-хгодов достигнуты исключительно их талантами, а не сложившейся мутной ситуацией, в которой Спартак удачно ловил рыбу.
    yrasikos22
    yrasikos22
    30 сентября в 21:05
    Безобразие,команда у которой второй бюджет Рпл и вдруг середняк...
    steel900
    steel900 ответ armeec_ (раскрыть)
    30 сентября в 19:30
    Ну да, первая за два года, соскучились ))
    Эджуке
    Эджуке
    30 сентября в 19:19
    А последние 20 лет он кем был?
    armeec_
    armeec_ ответ steel900 (раскрыть)
    30 сентября в 19:18
    Да ладно? Вон как трубят о победе Зенита вчера ))))
    armeec_
    armeec_ ответ praporchik zadov (раскрыть)
    30 сентября в 19:16
    К сожалению не то время, дабы игроки даже задумывались о болельщиках.((
    steel900
    steel900
    30 сентября в 19:16
    По правде говоря, все наши "топ" клубы превратились в середняков.
    Теперь только вспоминать остается, как когда-то громили Баварии с Реалами.
    красноярец
    красноярец
    30 сентября в 19:13
    Рыбаку виднее.
    Ironigor
    Ironigor
    30 сентября в 19:05
    Романцев: «„Спартак“ постепенно превращается в безликого середняка» .
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    30 сентября в 18:56
    .
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    30 сентября в 18:54, ред.
    Иванычу здоровья!
    А игрокам Спартака и в самом деле надо думать не об обеспеченном финансово будущем но и о болельщиках которые наблюдают этот мрак и уже не первый год.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ d_fincher (раскрыть)
    30 сентября в 18:51
    а ещё Романцев пропил Спартак, именно с него команда начала разваливаться, он выгнал Тихонова, который провёл один слабый сезон, он привёл Червиченко, при котором в Спартак стали привозить Скарлетов и разных Фло...достаточно прочесть Рабинера как убивали Спартак чтобы понять маштабы пьянства Романцева
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    30 сентября в 18:48, ред.
    Что-то я не припомню чтобы в прошлом сезоне Спартак боролся за чемпионство🤔 команда играла наскоками и тот футбол при Тедеско сильно болельщиков не радовал (мотиватор он был отличный), почему Спартак не пошёл за чемпионством? Ну так тренер убежал домой когда всё понял изнутри, увидел какой бардак творится в руководстве клуба, что тех игроков которые ему нужны никто не купит, увидел отношение к тренерскому штабу от завистливых коллег по тренерскому цеху. Быстро разобрался кто платит зарплату нашим судьям, что у нас президент РФС работник Газпрома...я имел ввиду три сезона нужно строить команду и усилять в каждое трансферное окно при одном наставнике чтобы у этого коллектива была поставленная игра, свой игровой подчерк и тд. мы и чемпионами стали исключительно на бешеной мотивации, в везении (голы а-ля Глушаков Амкару) и в отличной работе Траббуки с его трансферами. второй сезон показал, что на мотивации далеко не уехать...
    d_fincher
    d_fincher
    30 сентября в 18:43
    Спасибо Олегу Ивановичу. Пожилому человеку тяжело идти против подкормленных "старейшин Спартака", и говорить правду. Но Романцев в истории навсегда - он обыгрывал Реал, Арсенал, Интер. Поэтому имеет мнение и может его высказать.

    Видимо, даже у такого терпеливого и тактичного человека уже кончились иллюзии относительно Федуна.
    бибра
    бибра
    30 сентября в 18:35
    я вот Зенит как то не очень, но вчера видно было мотивацию у легов, у Малькольма и тд

    Позорчт уже давненько Иваныча конечно спартаковские вот эти миллионеры и на ромбик плевали некоторые там, хочу верить этой команде, как верил Ростову Бердыевскому в ЛЧ (мужики бились), но это невозможно сейчас, нет единого понимания у команды

    то ли это недотехнари, то ли это российская команда которой надо просто драться - не умеют ни того, ни другого
    311
    311
    30 сентября в 17:55
    Неуж-то Иваныч протрезвел?)
    Хиромант
    Хиромант ответ BreezeCOOL (раскрыть)
    30 сентября в 17:41, ред.
    - А это, кстати, неплохая дорога для самоочищения...

    - Динамовцы сходили в ФНЛ - смотри, как заиграли! Перезагрузка и переосмысление ещё никому не мешали...

    - А в целом - удачи в ЕК! Вперёд "Спартак"!!!
    n272nm
    n272nm ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    30 сентября в 17:34
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      30 сентября в 17:08
      Очнулся Олег Иванович, они не превращаются, они уже давно и прочно середняки.
      112910415
      112910415
      30 сентября в 16:39
      и не сказать, что сильно ошибся
      1bear
      1bear
      30 сентября в 16:32
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        30 сентября в 16:19
        Ну по существу то....если быть честными..."победные традиции" на перекрёстке 80-х и 90-х были обусловлены финансовой возможностью собрать у себя в тот период "сборную Союза".....ну и конечно старой школой подготовки игроков....последние отклики которой помогли взять нашим клубам 2 еврокубка в прошлом десятилетии....
        Сейчас всё это кануло в Лету...
        У Спартака сейчас нет игроков как у ЦСКА или ЗЕНИТА в былые времена....нет легов уровня Данни...Вагнера Лава...Даниэля Корвалью....и пр......как и нет отечественных игроков уровня Денисова...Акинфеева...Аршавина...и пр...
        Сейчас есть леги среднего уровня и отечественные игроки явно не ромацевского уровня подготовки....
        Да...есть Жиго...добротный лег...есть Ларссон....правильный забивака....и всё...не в обиду остальным...которые и обеспечивают команде не своё место в центре таблицы...
        Все говорят что кабинетная чебатуха сказывается на результате....до конца непонятно коим образом....она сказывается на игроках на контрактах не бывающих в этих интрижных кабинетах....
        Вообще удивляет как столь небедная команда которая может позволить себе отдать более 30-ти млн евро в аренды в виде Тиля и Роши...может так бесславно начинать предюбилейный сезон...

        Как бы там ни было....Удачи вечером !!!
        Надеюсь это будет не "день Осимхена"...))
        Oliver S
        Oliver S
        30 сентября в 15:53
        Промес пришёл доигрывать после неудачной поездки по Европе, Ларссон расстроился, что не продали, Понсе один в поле не воин, Соболев получил контракт и с футболом завязал, Зобнин после травмы сдал и, походу, сдался, выдавая пару хороших матчей в год, Бакаев и раньше был дном, просто пару раз ногами своими корявыми пару хороших пасов отдал. Вроде, про всех ответил.
        Байкал-38
        Байкал-38
        30 сентября в 15:22
        Романцев мыслит по старому, теперь если выигрывают, то Зарема, Назаров, ну и ещё много всякого сброду, а проигрывает команда и тренер. По игре, да безликий середняк, но зато по шоу "Hollywood".
        Спартак в 21 веке напоминает фильм ужасов, где в хорошего человека вселяется демон и творится, что то непонятное. Одним словом Спартаку нужен экзорцист, что бы изгнал дьявола Федуна!
        sv_1969
        sv_1969
        30 сентября в 15:15
        Последний кто играл за клуб это Тотти. А сейчас играют за деньги. У этих денег хватает. Зачем ломаться? И думаю им плевать что говорит уважаемый мною Олег Иванович. Замкнутый круг? Отнюдь. Ввести потолок зарплат и пускай пашут чтоб уехать в Лигу реально выше уровнем и зарплатами.
        STVA 1
        STVA 1 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
        30 сентября в 15:10
        Да не может Федун много сделать в клубе. Не его это клуб. Да и Зарема не виновата что игроки на все болт положили. КБ давно середняк а может и ниже по европейским меркам. В принципе как и все наши клубы.
        Caniggia
        Caniggia
        30 сентября в 15:05
        К сожалению, Спартак уже и есть тот самый безликий и беспросветный середняк! 30 лет назад романцевский Спартак бил Наполи с Марадоной в Кубке Чемпионов, а сегодня скорее всего от этого Наполи разгрома будет не избежать.
        4RT
        4RT
        30 сентября в 14:55
        Когда платить будут по результату,тогда и шевелиться будут
        Красно-белый 1987
        Красно-белый 1987
        30 сентября в 14:50, ред.
        просто Федуну нужно собрать пресс- конференцию и заявить, что тренер ( Витория или следующий) будет полностью отрабатывать свой контракт и за результат не стоит с него спрашивать в первый сезон на тренерской скамейке Спартака. чтобы построить чемпионскую игру красно - белым нужно не менее 3х сезонов и исполнителей должного уровня под взгляды и тактику коуча. поняв, что лодку не раскачать сми перестанут искать сенсанции и скандалы вокруг народной команды, обстановка вокруг Спартака нормализуется. дальше Федуну предстоит закрыть рот Зареме, чтобы Салихава перестала высказываться в сми про агентов, тренеров и футболистов. летом 2022 после окончания этого позорного сезона Лёне стоит разогнать всех футболистов основного состава ( до лета нанять толкового спортивного директора, у которого будет список новичков и он должен провести за зиму скрытную трансферную политику команды, в тихаря договориться с новичками о переходе в Спартак летом) с новичками контракт составлять исключительно за достижения ( условно лям по контракту, остальное и большая часть денег за победы в играх и попадания в еврокубки и в тройку рпл по итогам чемпионата) все эти сказки, про то как наши футболисты любят свой клуб и бьются за ромбик уже надоели, мы видим на поле сытых котов, которые как бы не сыграли получат свои бабки по контракту. им уже просто плевать и 5 минут постоять после поражения в центральном круге опустив голову им не в первой. есть пример болгарского лудогорца игроки которого получают по нашим меркам копейки и бьются за каждый метр футбольного поля в еврокубках, они знают что это реальная возможность что-нибудь заработать и уехать в другой чемпионат ( например в рпл, посмотреть как все вокруг сидят на контрактах и со временем тоже положить на всё болт) если ничего не делать останется только один выход, ждать кто прийдёт на смену Федуну, он не вечен, деду 74 года...в нашем футболе нужны профессионалы, а на деле крутятся одни жулики🤷‍♂️
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