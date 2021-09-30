Романцев: «„Спартак“ постепенно превращается в безликого середняка» .

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал игру команды в последних матчах.
То, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер, давно и хорошо известно. Но раз так, то почему бы не спросить еще и с игроков? Почему так наплевательски стали относиться к своему делу Понсе, Ларссон, Промес, сдали Соболев, Бакаев, Зобнин?
В такой безразличной компании и Пеле бы не заиграл. Складывается впечатление, что этим молодым людям всё равно. А ведь все, кого я назвал, футболисты хорошего класса, которые пока играют по настроению.
Вот встрепенулись и обыграли «Уфу». Но ведь если разобраться, то обыграли-то четвертую команду от зада, у которой даже забито на мяч больше. Да еще на своем поле. Вот так «Спартак» постепенно превращается в безликого, рядового середняка.
И переломить ситуацию можно только при одном условии: если сами футболисты без кнута и уговоров соберутся и поймут, что защищают цвета клуба с огромными победными традициями.
Сейчас всё это кануло в Лету...
У Спартака сейчас нет игроков как у ЦСКА или ЗЕНИТА в былые времена....нет легов уровня Данни...Вагнера Лава...Даниэля Корвалью....и пр......как и нет отечественных игроков уровня Денисова...Акинфеева...Аршавина...и пр...
Сейчас есть леги среднего уровня и отечественные игроки явно не ромацевского уровня подготовки....
Да...есть Жиго...добротный лег...есть Ларссон....правильный забивака....и всё...не в обиду остальным...которые и обеспечивают команде не своё место в центре таблицы...
Все говорят что кабинетная чебатуха сказывается на результате....до конца непонятно коим образом....она сказывается на игроках на контрактах не бывающих в этих интрижных кабинетах....
Вообще удивляет как столь небедная команда которая может позволить себе отдать более 30-ти млн евро в аренды в виде Тиля и Роши...может так бесславно начинать предюбилейный сезон...
Как бы там ни было....Удачи вечером !!!
Надеюсь это будет не "день Осимхена"...))
Сейчас всё это кануло в Лету...
У Спартака сейчас нет игроков как у ЦСКА или ЗЕНИТА в былые времена....нет легов уровня Данни...Вагнера Лава...Даниэля Корвалью....и пр......как и нет отечественных игроков уровня Денисова...Акинфеева...Аршавина...и пр...
Сейчас есть леги среднего уровня и отечественные игроки явно не ромацевского уровня подготовки....
Да...есть Жиго...добротный лег...есть Ларссон....правильный забивака....и всё...не в обиду остальным...которые и обеспечивают команде не своё место в центре таблицы...
Все говорят что кабинетная чебатуха сказывается на результате....до конца непонятно коим образом....она сказывается на игроках на контрактах не бывающих в этих интрижных кабинетах....
Вообще удивляет как столь небедная команда которая может позволить себе отдать более 30-ти млн евро в аренды в виде Тиля и Роши...может так бесславно начинать предюбилейный сезон...
Как бы там ни было....Удачи вечером !!!
Надеюсь это будет не "день Осимхена"...))