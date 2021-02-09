«Серкль Брюгге» — «Остенде»: прогноз на матч Кубка Бельгии (09.02.2021)

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вчера, 11:33

В 1/8 финала Кубка Бельгии «Серкль Брюгге» ждет в гости «Остенде».

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Остенде». Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 2.18. На победу хозяев коэффициент составляет 3.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.55.

Букмекеры больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.74. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 2.1.

Форма команд

«Остенде» показывает качественный футбол, в чемпионате команда идет на высоком пятом месте. В прошлой стадии Кубка Бельгии «Остенде» прошел «Ваасланд-Беверен» (3:2), а в матче внутреннего первенства оказался сильнее «Сент-Трюйдена» (3:1).

«Серкль Брюгге» идет на последних местах в турнирной таблице чемпионата. У команды есть шанс порадовать своих поклонников хорошей игрой в Кубке. На стадии 1/16 финала команда обыграла «Хеверли-Лувен» (3:2), а последние два матча в чемпионате были проиграны «Мехелену» (0:1) и «Сент-Трюйдену» (0:3).

Информация для ставок

• «Остенде» проиграл всего два матча из десяти последних

• В последних десяти играх «Серкль Брюгге» одержал всего две победы

• Девять из десяти матчей «Остенде» заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

• В пяти из шести личных встреч коллективов был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Для «Серкль Брюгге» Кубок Бельгии – единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками за плохую игру в чемпионате. Хозяева попробуют отдать все силы ради достижения результата. Сделать ставку на победу «Серкль Брюгге» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.2.