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«Лестер Сити» — «Саутгемптон» прогноз

22 мая 2022, 01:33
Лестер Сити

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 4.00.

Пропускают матч

«Лестер Сити»: Бертранд Райан — Травма колена, Ндиди Вилфрид — Травма колена.
«Саутгемптон»: Форстер Фрэйзер — Травма спины, Ливраменто Валентино — Травма колена, Перро Ромен — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «лисы» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Святые» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Лестер Сити» и «Саутгемптон» набрали соответственно 7 и 1 очко. Разница мячей +4 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лестер Сити»: 1.57 — 1.57, дома 1.67 — 1.22.
«Саутгемптон»: 1.14 — 1.70, в гостях 1.06 — 2.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 19 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Лестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:1, 1:0, 2:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.80.

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