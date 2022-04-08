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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.02. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Манчестер Сити»: Диаш Рубен — Травма бедра, Менди Бенжамен — Дисквалифицирован, Палмер Коул — Травма ступни.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Скаузеры» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» набрали соответственно 15 и 10 очков. Разница мячей +5 и +13 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Манчестер Сити»: 2.33 — 0.60, дома 2.86 — 0.71.

«Ливерпуль»: 2.57 — 0.67, в гостях 2.53 — 0.87.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 1:4, 1:1, 4:0, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 1:4, 1:1, 4:0, 3:1).

«Манчестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:4, 1:1, 4:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.70.