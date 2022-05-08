Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.17. Вероятность ничьи оценивается в 7.40, а поражение доступно по котировке 16.00.
Пропускают матч
«Пари Сен-Жермен»: Дракслер Юлиан — Травма колена, Паредес Леандро — Мышечная травма, Икарди Мауро — Мышечная травма.
«Труа»: Галлон Готье — Травма, Коне Юссуф — Травма, Рами Адиль — Травма, Азамум Карим — Травма колена, Мотиба Лебо — Травма.
Форма команд
На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Фермеры из труа» отстают на 43 очка.
За последние пять матчей «Пари Сен-Жермен» и «Труа» набрали соответственно 11 и 4 очка. Разница мячей +9 и 0 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Пари Сен-Жермен»: 2.26 — 0.97, дома 2.47 — 0.59.
«Труа»: 0.94 — 1.34, в гостях 0.88 — 1.82.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.
Пять очных встреч
«Пари Сен-Жермен» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:2, 0:2, 2:0, 0:9, 4:1).
«Пари Сен-Жермен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 0:2, 2:0, 0:9, 4:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 16.00.