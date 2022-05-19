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«Реймс» — «Ницца» прогноз

19 мая 2022, 22:33
Ницца

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ницца». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 4.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.73.

Пропускают матч

«Реймс»: Конан Жислен — Травма, Бериша Валон — Травма, Думбия Мусса — Травма, Кассама Морету — Травма лодыжки, Каюсте Йенс-Лис — Мышечная травма.
«Ницца»: Атал Юсеф — Травма, Клод Морис Алекси — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Красно-белые» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 9. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Реймс»: 1.11 — 1.11, дома 1.28 — 1.11.
«Ницца»: 1.32 — 0.92, в гостях 1.22 — 0.72.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 2:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.80.

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