Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Лилль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.13. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.20.
Пропускают матч
«Труа»: Галлон Готье — Травма, Рами Адиль — Травма, Салмье Йоанн — Травма, Азамум Карим — Травма колена, Бальде Мама — Красная карточка.
«Лилль»: Шека — Травма, Бамба Жонатан — Травма.
Форма команд
На данный момент «доги» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Фермеры из труа» отстают на 18 очков.
За последние пять матчей «Лилль» и «Труа» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -2 и -1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Труа»: 0.88 — 1.38, дома 0.88 — 0.94.
«Лилль»: 1.24 — 1.18, в гостях 1.24 — 1.29.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:0, 2:2, 1:3, 1:1).
«Труа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:0, 2:2, 1:3, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.97.