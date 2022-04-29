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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лилль». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.13. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Труа»: Галлон Готье — Травма, Рами Адиль — Травма, Салмье Йоанн — Травма, Азамум Карим — Травма колена, Бальде Мама — Красная карточка.

«Лилль»: Шека — Травма, Бамба Жонатан — Травма.

Форма команд

На данный момент «доги» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Фермеры из труа» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Лилль» и «Труа» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -2 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Труа»: 0.88 — 1.38, дома 0.88 — 0.94.

«Лилль»: 1.24 — 1.18, в гостях 1.24 — 1.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:0, 2:2, 1:3, 1:1).

«Труа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:0, 2:2, 1:3, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.97.