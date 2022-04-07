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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.11. Вероятность ничьи оценивается в 9.50, а поражение доступно по котировке 21.00.

Пропускают матч

«Бавария»: Сарр Буна — Травма, Толиссо Корентен — Мышечная травма, Чупо-Мотинг Эрик — Простуда.

«Аугсбург»: Удуохай Феликс — Мышечная травма, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Бавария»: Нойер Мануэль — Зюле Никлас, Павар Бенжамен, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Горецка Леон, Дэвис Альфонсо, Киммих Йозуа, Мюллер Томас, Сане Лерой — Левандовски Роберт.



«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Оксфорд Рис, Яго — Варгас Рубен, Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне — Нидерлехнер Флориан, Хан Андре.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 34 очка.

За последние пять матчей «Бавария» и «Аугсбург» набрали соответственно 11 и 10 очков. Разница мячей +8 и +4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бавария»: 3.04 — 1.04, дома 3.00 — 0.86.

«Аугсбург»: 1.21 — 1.61, в гостях 0.86 — 1.79.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (5:2, 2:0, 1:1, 3:0, 6:0).

«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 5:2, 0:1, 2:0, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 21.00.