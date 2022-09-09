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сегодня, 18:33

Пропускают матч

«Фрайбург»: Эзеквем Кимберли — Дисквалифицирован, Шаллаи Роланд — Травма, Хелер Лукас — Травма колена.

«Боруссия»: Итакура Ко — Красная карточка, Лайнер Штефан — Травма, Эльведи Нико — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гинтер Маттиас, Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Лиенхарт Филипп — Грифо Винченцо, Доан Ритсу, Хефлер Николас, Чжон Ву-Ен, Эггештайн Максимилиан — Грегоритч Михаэль.



«Боруссия»: Зоммер Янн — Бенсебаини Рами, Нетц Лука, Скалли Джо, Фридрих Марвин — Коне Куадио, Крамер Кристоф, Нойхаус Флориан, Хофманн Йонас, Штиндль Ларс — Тюрам Маркус.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Фрайбург» и «Боруссия» набрали соответственно 12 и 8 очков. Разница мячей +5 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фрайбург»: 2.00 — 1.00, дома 1.00 — 1.50.

«Боруссия»: 1.40 — 1.00, в гостях 1.50 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:3, 0:6, 2:1, 2:2, 1:0).

«Фрайбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:3, 0:6, 2:1, 2:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.57.