Пропускают матч
«Хоффенхайм»: Пентке Филипп — Травма, Бичакчич Эрмин — Плохая форма, Хюбнер Бенжамин — Травма лодыжки, Бебу Ихлас — Травма колена.
«Фрайбург»: Эзеквем Кимберли — Дисквалифицирован, Шаллаи Роланд — Травма, Хелер Лукас — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Кабак Озан, Нсоки Стэнли, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Кадержабек Павел, Прёмель Гриша, Сков Роберт — Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.
«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гинтер Маттиас, Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Лиенхарт Филипп — Грифо Винченцо, Доан Ритсу, Кайтель Янник, Кьере Даниэль-Кофи, Хефлер Николас — Петерсен Нильс.
Форма команд
На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Сине-белые» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Хоффенхайм» и «Фрайбург» набрали соответственно 12 и 10 очков. Разница мячей +7 и +1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Хоффенхайм»: 2.00 — 1.17, дома 2.67 — 1.00.
«Фрайбург»: 1.67 — 0.83, в гостях 2.67 — 0.67.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 15 сентября), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
«Фрайбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (3:4, 1:4, 1:3, 0:3, 3:1).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:4, 1:4, 1:2, 1:1, 1:3).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:4, 1:4, 1:2, 1:1, 1:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.10.