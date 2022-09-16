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16 сентября 2022, 20:33

Пропускают матч

«Хоффенхайм»: Пентке Филипп — Травма, Бичакчич Эрмин — Плохая форма, Хюбнер Бенжамин — Травма лодыжки, Бебу Ихлас — Травма колена.

«Фрайбург»: Эзеквем Кимберли — Дисквалифицирован, Шаллаи Роланд — Травма, Хелер Лукас — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Кабак Озан, Нсоки Стэнли, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Кадержабек Павел, Прёмель Гриша, Сков Роберт — Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.



«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гинтер Маттиас, Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Лиенхарт Филипп — Грифо Винченцо, Доан Ритсу, Кайтель Янник, Кьере Даниэль-Кофи, Хефлер Николас — Петерсен Нильс.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Сине-белые» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Хоффенхайм» и «Фрайбург» набрали соответственно 12 и 10 очков. Разница мячей +7 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хоффенхайм»: 2.00 — 1.17, дома 2.67 — 1.00.

«Фрайбург»: 1.67 — 0.83, в гостях 2.67 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 15 сентября), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Фрайбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (3:4, 1:4, 1:3, 0:3, 3:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:4, 1:4, 1:2, 1:1, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:4, 1:4, 1:2, 1:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.10.