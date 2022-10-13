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вчера, 19:33

Пропускают матч

«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Травма колена, Клостерманн Лукас — Травма лодыжки, Хальстенберг Марцель — Травма, Лаймер Конрад — Травма лодыжки, Ольмо Даниэль — Травма колена.

«Герта»: Гехтер Линус — Травма, Уремович Филип — Травма, Бутьюс Жан-Поль — Операция, Ва Сака Келиан — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«РБ Лейпциг»: Бласвич Янис — Диалло Абду, Орбан Вилли, Раум Давид, Хенрикс Бенжамин — Вернер Тимо, Кампль Кевин, Нкунку Кристофер, Форсберг Эмиль, Шлагер Ксавер — Силва Андре.



«Герта»: Кристенсен Оливер — Кемпф Марк-Оливер, Кенни Джонджо, Платтенхардт Марвин, Рохель Агустин — Сердар Суат, Тусар Люка, Шуньич Иван — Йоветич Стеван, Люкебакио Доди, Эджуке Чидера.

Форма команд

На данный момент «быки» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд 0.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«РБ Лейпциг»: 1.56 — 1.44, дома 2.75 — 0.50.

«Герта»: 1.11 — 1.33, в гостях 1.00 — 1.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 11 октября), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

«РБ Лейпциг» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:6, 6:0, 0:3, 2:1, 2:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:6, 6:0, 0:3, 2:1, 2:2).

«РБ Лейпциг» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:6, 6:0, 0:3, 2:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.53.