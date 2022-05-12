Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Унион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.10, а поражение доступно по котировке 7.40.
Пропускают матч
«Унион»: Баумгартль Тимо — Простуда.
«Бохум»: Остерхаге Патрик — Травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Унион»: Люте Андреас — Еккель Пауль, Кнохе Робин, Риерсон Юлиан — Гиссельманн Нико, Прёмель Гриша, Триммель Кристофер, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Бекер Шеральдо.
«Бохум»: Риманн Мануэль — Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим, Соарес Данило — Лосилла Антони, Машович Эрхан, Реджбекай Элвис — Асано Такума, Пантович Милош, Полтер Себастьян, Хольтманн Геррит.
Форма команд
На данный момент «железные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 12 очков.
За последние пять матчей «Унион» и «Бохум» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +9 и -3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Унион»: 1.42 — 1.27, дома 1.38 — 0.94.
«Бохум»: 1.09 — 1.48, в гостях 0.94 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Унион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 2:2, 2:0, 3:1, 2:1).