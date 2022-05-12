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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Унион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.10, а поражение доступно по котировке 7.40.

Пропускают матч

«Унион»: Баумгартль Тимо — Простуда.

«Бохум»: Остерхаге Патрик — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Унион»: Люте Андреас — Еккель Пауль, Кнохе Робин, Риерсон Юлиан — Гиссельманн Нико, Прёмель Гриша, Триммель Кристофер, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Бекер Шеральдо.



«Бохум»: Риманн Мануэль — Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим, Соарес Данило — Лосилла Антони, Машович Эрхан, Реджбекай Элвис — Асано Такума, Пантович Милош, Полтер Себастьян, Хольтманн Геррит.

Форма команд

На данный момент «железные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Унион» и «Бохум» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей +9 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Унион»: 1.42 — 1.27, дома 1.38 — 0.94.

«Бохум»: 1.09 — 1.48, в гостях 0.94 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Унион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 2:2, 2:0, 3:1, 2:1).