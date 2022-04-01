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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетик». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 7.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Атлетик»: Агирресабала Хулен — Ушиб, Леке Иньиго — Травма бедра, Мартинес Иньиго — Травма бедра.

«Эльче»: Мохика Хоан — Красная карточка, Пасторе Хавьер — Красная карточка.

Форма команд

На данный момент «баски» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зелено-полосатые» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Атлетик» и «Эльче» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей +1 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Атлетик»: 1.14 — 0.97, дома 1.64 — 1.07.

«Эльче»: 1.03 — 1.38, в гостях 0.93 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 2:0, 1:0, 1:1, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.80.