1650040388

вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетик». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.77. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 4.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.15.

Пропускают матч

«Атлетик»: Леке Иньиго — Травма бедра.

«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «баски» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кельты» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Атлетик» и «Сельта» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей +2 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Атлетик»: 1.16 — 0.97, дома 1.67 — 1.07.

«Сельта»: 1.10 — 1.13, в гостях 0.87 — 0.93.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:1, 0:0, 0:2, 1:1, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:0, 0:2, 1:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.70.