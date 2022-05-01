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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.32. Вероятность ничьи оценивается в 5.50, а поражение доступно по котировке 9.50.

Пропускают матч

«Барселона»: Дест Сержиньо — Мышечная травма, Мингеса Оскар — Простуда, Роберто Серхи — Плохая форма, Умтити Самюэль — Травма, Гонсалес Николас — Травма колена, Педри — Травма бедра, Брейтуэйт Мартин — Простуда.

«Мальорка»: Грейф Доминик — Травма спины, Коста Хауме — Травма, Седлар Александр — Травма, Руис Иньиго — Травма колена, Мурики Ведат — Перебор желтых карточек, Ндиайе Амат — Травма.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Киноварные» отстают на 31 очко.

За последние пять матчей «Барселона» и «Мальорка» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +1 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Барселона»: 1.85 — 1.00, дома 2.00 — 0.94.

«Мальорка»: 0.88 — 1.64, в гостях 0.81 — 2.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 24 апреля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Барселона» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:1, 0:4, 5:2, 5:0, 2:4).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:4, 5:2, 5:0, 2:4).

«Барселона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 0:4, 5:2, 5:0, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Европ. гандикап хозяев (0:1)» с коэффициентом 1.8.